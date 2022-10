Stiri pe aceeasi tema

- Intalnire de gradul zero intre Daniel Onoriu și Isabela. Cei doi au dat nas in nas chiar la un supermarket. Fostul pilot nu era singur, ci insoțit de actuala iubita. Fosta soție a pilotului face declarații in exclusivitate la Antena Stars, despre actuala partenera de viața a acestuia, dar spune și care…

- Hailey Bieber, care e actuala soție a lui Justin Bieber, și Selena Gomez, care e foasta iubita a artistului, au surprins cu cea mai recenta apariție a lor impreuna. Mulți ani s-a crezut ca sunt rivale, insa acum au spulberat orice speculații, mai ales ca s-au pozat foarte apropiate. Hailey și-a facut…

- Ani l-a rand s-a speculat ca Hailey a fost cea care l-a desparțit pe Jusztin Bieber, soțul ei, de Selena Gomez. In podcastul „Call Her Daddy”, vedeta a vorbit pentru prima oara despre fosta relație a soțului ei cu cantareața, a spus ca ea nu a avut niciun rol in separarea lor. Timp de opt ani de zile,…

- Hailey Bieber a clarificat pentru prima data in mod public evoluția relației ei cu celebrul cantareț, un subiect care suscita interesul fanilor din intreaga lume. Curiozitatea a fost cu atat mai mare cu cat Hailey și Justin Bieber și-au reluat relația la scurt timp dupa desparțirea de Selena.

- De ceva timp, Daniel Pavel traiește o poveste de dragoste alaturi de Ana Maria Pop. Actuala iubita a prezentatorului TV l-a cunoscut pe fiul acestuia, dar și pe fosta soție a partenerului ei. In cadrul unui interviu pentru Revista VIVA! , Ana Maria Pop a vorbit despre fosta soție a lui Daniel Pavel,…

- Ana Maria Pop, iubita lui Daniel Pavel, a vorbit despre relația pe care o are cu fiul, dar și cu fosta soție a prezentatorului TV. Cum se ințelege actuala iubita a omului de televiziune cu baiatul iubitului sau, dar și ce parere are despre mama celui mic.

- Daniel Onoriu a revenit in atenția publicului cu o serie de dezvaluiri neașteptate, chiar in plin divorț. Pilotul de curse a marturisit detalii „picante”, fara rețineri. Iata explicațiile care vor pune și mai multe paie pe foc in relația deja tensionata cu cea care inca ii este soție!

- Anghel Damian e producator, regizor și scenarist al serialului „Clanul”, care va incepe in toamna la Pro TV. Intr-un interviu pentru Click , el a dezvaluit ca lucreaza la scenariu chiar cu Lia Bugnar, fosta lui iubita. Pe platourile de filmare se intalnește cu Theo Rose, care e actrița și noua lui iubita.…