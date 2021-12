Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Robert Marincat, barbatul acuzat ca a ucis-o pe fetița de 18 luni a iubitei sale, a fost condamnat la inchisoare pe viața. Sentința a fost data de Curtea de Assise din Como. Acesta a recunoscut oribila crima și insista ca nu știe care a fost motivul pentru care a recurs la o asemenea fapta.…

- Motivul pentru care o fosta directoare a unui liceu din Sebeș a fost condamnata la inchisoare cu suspendare. Ce s-a intamplat O fosta directoare a Liceului Tehnologic din Sebeș a fost condamnata la 6 luni de inchisoare cu suspendare, dupa ce a semnat un contract de reabilitare a unui unui corp de cladire…

- Lidia Buble a fost trimisa in judecata de catre DIICOT, in stare de libertate, dupa ce a mituit doi polițiști. Cantareața a fost oprita in trafic pentru un control de rutina, insa a refuzat sa sufle in etilotest. Aceasta a sunat, ulterior, un prieten, care i-a sugerat ce sa faca. Ce se intampla cu Lidia…

- Timișoara va fi din nou capitala muzicii jazz la sfarșitul lunii octombrie, cand orașul nostru va gazdui cea de-a 12 -a ediție a evenimentului Timișoara Jazz Festival. Evenimentul din acest an se va desfașura la Biserica Reformata Mileniul Nou (Splaiul Morarilor Nr.7 ) și va include doua concerte in…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis sambata tinerilor liberali sa analizeze atent si sa invete din experientele fostilor si actualilor lideri politici, din reusitele acestora, dar mai cu seama din greselile lor si sa-si aleaga modelele corecte de urmat, acei oameni care isi ghideaza actiunile…

- Fostul lider al PSD, Viorel Hrebenciuc a fost condamnat, marți, definitiv, la trei ani de inchisoare cu executare in dosarul Giga TV. In același dosar, fosta șefa a CNA, Laura Georgescu, a fost condamnata la patru ani și patru luni de inchisoare. De asemenea, Gheorghe Ștefan Pinalti a primit o sentința…