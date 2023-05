Fost spion KGB: ”Prigojin e președintele interimar al Rusiei. Putin nu mai există, e nebun și depășit” Un fost spion KGB este de parere ca Evgheni Prigojin este, in acest moment, președintele interimar al Rusiei. In opinia acestuia, ”Putin nu mai exista, e nebun și depașit”. Un fost spion KGB spune ca Prigojin este președintele interimar al Rusiei: ”Putin nu mai exista” In preajma zilei de 9 mai, una extrem de importanta pentru Rusia, un videoclip publicat de liderul grupului Wagner, Evgheni Prigojin , a dus la o avalanșa de speculații cu privire la semnificația declarațiilor misterioase facute de acesta. Liderul mercenarilor a criticat și chiar jignit conducerea militara rusa, pe ministrul apararii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

