Ionut Ifrim, fost sef al Sectorului politiei de frontiera Giurgiu, a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la sase ani si patru luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunilor de santaj si cumparare de influenta, el fiind acuzat ca a obligat o persoana sa-i dea 60.000 de dolari pentru a o lasa sa treaca granita. Instanta a mai decis ca Ionut Ifrim are interdictie pe o perioada de trei ani de a mai ocupa functia de ofiter de politie, dupa ce iese din inchisoare. Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel. Conform DNA, in data de 28 aprilie 2017, in conditiile in care…