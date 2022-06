Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile cu drona au aratat zone de teren agricol scufundate sub apa, in urma unor inundații, in timp ce regiunea spaniola Valencia a cunoscut marți (3 mai) o ploaie record pentru luna mai, care a deteriorat case și a provocat haos in sistemul de transport. Pana la ora 20:00 (18:00 GMT), Valencia,…

- Un cetațean roman a fost arestat in Alicante dupa ce s-a prefacut ca este agent al poliției naționale spaniole și a jefuit o refugiata ucraineanca, informeaza Digi24 . Talharia a avut loc in centrul orașului, la finalul lunii aprilie. Intr-un amestec de engleza și spaniola, barbatul i-a spus victimei,…

- Descoperirea unui tantar in interiorul unei fiole de vaccin anti-COVID-19 al companiei Moderna intr-un centru de vaccinare din Spania a provocat saptamana trecuta retragerea preventiva a unui lot de 764.900 de doze din acest vaccin, distribuite in luna ianuarie in cinci tari, relateaza marti agentia…

- Descoperire macabra la Calarasi. Doua persoane, tata si fiica, au fost gasite decedate in propria locuinta marti, 12 aprilie. Descoperirea a fost facuta de un barbat, chiriasul celor doi, in casa aflata pe strada Grivita nr.29.