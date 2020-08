Fost oficial al serviciilor secrete l-a dat în judecată pe prințul moștenitor saudit acuzându-l că a trimis un commando să-l ucidă Un fost oficial de rang înalt din domeniul spionajului al Arabiei Saudite susține ca prințul moștenitor Mohammed bin Salman a expediat o echipa de asasini în Canada pentru a-l ucide, la mai puțin de doua saptamâni dupa ce saudiți l-au ucis pe jurnalistul disident Jamal Khashoggi în Turcia, potrivit unei acțiuni civile depuse joi la un tribunal american, scrie Wall Street Journal (poate necesita abonament). Saad al-Jabri, fost ministru de interne și apoi responsabil cu Antiterorismul timp de 15 ani, a fugit din regat în 2017 - cu doar câteva saptamâni înainte… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

