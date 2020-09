Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor spune ca deficitul bugetar este unul rezonabil in contextul actual: ”Am mostenit o situatie economica dificila, am intrat cu deficit in aceasta criza” Deficitul bugetar din primele sase luni ale acestui an este unul rezonabil in contextul economic prin care trecem si…

- Duminica, discutiile au fost mai aprinse, iar protagonisti au fost presedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, si prim-ministrul Olandei, Mark Rutte. Potrivit politico.eu, cand Kurz a decis sa accepte un apel telefonic si a parasit sala de discutii, Macron a spus: „Vedeti?…

- Suntem oameni și prea puțini dintre noi se pot lauda cu o memorie infailibila. Din nefericire, nu pare sa fie cazul domnului ministru al finanțelor, Florin Cițu. Domnia sa insista, in urma cu doar 4 ani, ca programul ”Prima Casa” este profund nociv pentru Romania. Devenit ministru, pare ca s-a razgandit.Fost…

- La aceasta ora are loc o onferința de presa la care partidipa deputatul PSD Roxana Minzatu și preșeidntele executiv al filialei, Marian Rasaliu. Roxana Minzatu a anuntat ca va prezenta concluziile raspunsurilor la cele doua runde de interpelari adresate pe tema construirii spitalului regional Brașov…

- Implementarea rapida a instrumentului SURE de catre Comisia Europeana, precum și adoptarea cu celeritate a instrumentului de redresare sunt considerate prioritare de catre Romania in contextul crizei mondiale generate de virusul COVID-19, a spus, in cadrul ECOFIN, de ministrul Finanțelor.Citește…

- Presedintele social-democratilor brasoveni, senatorul Marius Dunca, acuza guvernul PNL de "incompetenta in gestionarea economiei nationale", in urma declaratiilor facute de premierul Ludovic Orban si de ministrul Finantelor, Florin Citu cu privire la impactul crizei economice."In timp ce Comisia…

- Secretarul de stat Raed Arafat, seful DSU, reactioneaza la acuzatia ca a semnat numirea in conducerea Unifarm a lui Adrian Ionel, cel care este acuzat de DNA ca a cerut o mita de 760.000 de euro. Arafat a declarat, la Antena 3, ca in 2012, cand fusese desemnat de Victor Ponta sa coordoneze Ministerul…

- Comisiile economica si de buget din Senat il invita la audieri, miercuri, pe ministrul Finantelor, Florin Citu, pentru a explica diferenta intre "perspectiva negativa" a economiei romanesti oferita de unele institutii si "perspectiva pozitiva" a ministrului. Anuntul a fost facut de senatorul PSD Daniel…