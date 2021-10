Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al investițiilor și proiectelor europene Cristian Ghinea a spus ca in USR nu s-a luat decizia ca Florin Cițu sa nu faca parte dintr-un viitor guvern, in cazul in care PNL, USR Și UDMR vor reface coaliția de guvernare. Totuși, in USR exista mai multe voci care spun ca premierul demis…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan afirma ca partidul nu a "renuntat nicio clipa" la ideea ca presedintele formatiunii, Florin Citu, sa fie prim-ministru din partea liberalilor. "Nu s-a pus problema in forurile de conducere ale PNL nici de varianta Ciuca, nici de varianta Bode, nici de varianta…

- Deputatul PNL, Ionel Danca, arata ca actuala echipa de conducere a PNL a ”ignorat” prevederile statutare care prevad ca propunerea partidului de prim-ministru este decisa in cadrul Consiliului Național. Ultima decizie a Consiliului Național este ca Ludovic Orban este propunerea de prim-ministru a…

- Deputatul USR Ionut Mosteanu a declarat, vineri, pentru News, ca propunerea Florin Citu premier, decisa de conducerea PNL joi noaptea, inseamna ca exista o intelegere cu cei de la PSD sa il sustina la vot, in Parlament.

- Cițu ramane premier din mila PSD, pentru ca USR PLUS nu-l va mai accepta ca șef al Guvernului. Acest comentariu dur la adresa lui Cițu l-a facut, luni, Ludovic Orban, fostul președinte al PNL. “Florin Cițu nu ințelege un lucru. El nu va mai fi prim – ministru. Sau, daca va ramane prim – ministru, el…

- In urma cu scurt timp, Florin Cițu a facut un anunț ingrijorator, care a luat cu asalt populația nevaccinata. Deoarece cazurile covid-19 cresc alarmant pe zi ce trece, autoritațile se vad nevoite sa ia in calcul noi restricții. Mai mult decat atat, premierul a marturisit ca in cazul localitaților care…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, afirma ca nu regreta faptul ca l-a propus pe Florin Citu pentru functia de prim ministru din partea PNL. El considera ca este "prematur" ca, la sapte luni de la preluarea mandatului de catre actualul prim ministru, sa spuna "asa ceva". Presedintele…

- Deputatul PSD Marius Budai a declarat, la B1 Tv, ca este clar ca veniturile romanilor nu au crescut și ca „este o comparație extrem de mincinoasa” sa alaturi veniturile din 2021 fața de cele din 2020, cand activitatea economica a fost mai perturbata de restricțiile sanitare. „Comparația cu…