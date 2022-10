Fost judecător CCR: Dosarul lui Dragnea NU se prescrie Augustin Zegrean , fostul judecator Curții Constituționale a Romaniei (CCR), susține ca dosarul Tel Drum nu se prescrie odata cu decizia Inaltei Curți de Casație și Justiție. „Nu e implinit termenul de prescripție pentru ca e foarte mare. Procurorii au timp. Codul vechi penal spunea ca se intrerupe termenul de prescripție prin implinirea oricarui act de procedura care se comunica inculpatului, deci asta e Codul din 1968, facut de comuniștii aia rai. Codul nou penal spunea ca orice act de procedura intocmit de procuror intrerupe cursul termenului prescripției. Deci nu numai daca a fost comunicat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casație și Justiție a adoptat astazi o hotarare de indrumare referitoare la aplicarea unor decizii ale Curții Constituționale privind prescripția, hotarare care ar putea duce la incetarea mai multor procese penale in care nu mai funcționeaza prescripția speciala. Instanța suprema a stabilit…

- Liviu Dragnea ar putea scapa de inchisoare pe motiv de prescripție a faptelor, dupa ce dupa ce Inalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o decizie importata privind prescripția speciala, in urma deciziei Curții Constituționale conform careia prevederile articolului 155 din Codul Penal privind…

- La Inalta Curte de Casație și Justiție s-a judecat o speța in care s-a pus problema invocarii prescripției, ca urmare a modicarii legii penale. Elena Udrea și alți inculpați ar putea fi eliberata pentru ca va interveni prescripția. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept de la Inalta Curte…

- Comisia parlamentara speciala pentru Legile Justitiei urmeaza sa voteze, luni, 17 octombrie, rapoartele pe cele trei proiecte in domeniu privind Consiliul Superior al Magistraturii, organizarea judiciara si statutul judecatorilor si procurorilor, scrie Agerpres . Dupa adoptarea rapoartelor in comisie,…

- Lumea Justitiei prezinta in exclusivitate raportul Inaltei Curti de Casatie si Justitie in problema aplicarii deciziilor CCR 297/2018 si 358/2022 privind prescriptia raspunderii penale. Este vorba despre raportul intocmit de judecatorul Andrei Claudiu Rus (foto) de la Inalta Curte in cadrul chestiunii…

- Dosarul campusului social Henri Coanda, din Constanta, cauza in care fostul senator Alexandru Mazare, fratele lui Radu Mazare, fostul edil al municipiului Constanta, a fost condamnat la trei ani de inchisoare, s a putea rejudeca Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au admis in principiu…

- O judecatoare de la Curtea de Apel Bucuresti a dispus sesizarea Curtii Constitutionale cu o exceptie ridicata de Elena Udrea in legatura neconstitutionalitatea mai multor dispozitii legale in baza carora instanta i-a pus sechestru pe avere, pana la concurenta sumei de 4,7 milioane de euro, in vederea…

- ANABI a recuperat aproximativ 6 milioane de lei, echivalent a 1,2 milioane de dolari din Statele Unite ale Americii „intr-un dosar de evaziune fiscala și constituire a unui grup infracțional organizat”, a transmis Ministerul Justiției sambata seara, 27 august.Suma face parte din prejudiciul din dosarul…