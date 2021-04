Stiri pe aceeasi tema

- Mirel Radoi a luat decizia finala in ce privește postul de selecționer al echipei naționale. In mijlocul campaniei pentru ”Mondialul” din Qatar, el a decis. Mirel Radoi NU pleaca de la naționala Romaniei Dupa meciul cu selecționata Armeniei, s-a cerut demisia lui Mirel Radoi. S-au lansat diverse ipoteze…

- Fostul international Danut Lupu, a declarat, joi, pentru AGERPRES, ca selectionerul Mirel Radoi nu ar trebui sa demisioneze, principala cauza a infrangerii in fata Armeniei fiind nivelul foarte scazut al jucatorilor nationalei Romaniei. "Eu spun ca prea multa lume a dat in jucatori si in Mirel…

- Prima infrangere din istorie a Romaniei in fața Armeniei, 2-3 in preliminariile CM 2022, complica șansele „tricolorilor” de a merge la turneul din Qatar! Naționala lui Mirel Radoi a pierdut la capatul unui meci dezastruos facut de defensiva, in care armenii au avut o mulțime de ocazii și pe care romanii…

- România a obținut doar trei puncte din primele trei meciuri disputate în preliminariile pentru CM din Qatar, iar selecționerul Mirel Radoi a declarat dupa înfrângerea cu Armenia ca se gândește inclusiv la demisie.Mirel Radoi, dupa Armenia vs România 3-2:"Dupa…

- "Joaquin Caparros face istoria cu nationala de fotbal a Armeniei", scrie site-ul postului spaniol de radio Cadena SER inainte ca echipa antrenata de acest tehnician sa intalneasca miercuri Romania, la Erevan, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. "Antrenorul spaniol a surprins pe toata…

- Alexandru Bourceanu (35 de ani), fost mijlocaș la echipa naționala, e optimist ca actuala generație a „tricolorilor” va reuși, in sfarșit, o calificare la un Campionat Mondial. Romania are trei puncte dupa primele doua meciuri din preliminariile pentru turneul final din Qatar, iar oamenii de fotbal…

- Romania a invins Macedonia de Nord, scor 3-2, la debutul in preliminariile Campionatului Mondial, iar Narcis Raducan (46 de ani) a avut o intervenție telefonica la GSP Live și a analizat prestația jucatorilor pregatiți de Mirel Radoi (39 de ani). Narcis Raducan: „Ne-am imbolnavit dupa acest meci. Ce…

- Alexandru Mitrița (25 de ani) a fost prezent la egalul obținut de Universitatea Craiova cu FC Argeș, scor 1-1, in runda #20 din Liga 1, iar la finalul meciului i-a transmis un mesaj selecționerului echipei naționale, Mirel Radoi. Fotbalistul celor de la Al Ahli a fost in loja pe stadionul Ion Oblemenco,…