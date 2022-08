Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 19 august 2022, de la ora 21.00, in direct pe Digisport 1, Prima Sport și Orange Sport, FC U 1948 Craiova o va intalni pe teren neutru, la Targu Jiu, pe pe FC Petrolul Ploiești. Adica, o echipa aflata posibil inaintea chiar a trei meciuri consecutive pe arena Ilie Oana! Ieri, cu o zi […]

- Astazi, 17 august 2022, pe propriul site oficial, clubul gazarilor a facut cunoscute datele de desfașurare a meciurilor Petrolului din etapele cu numerele șapte, opt și noua. Cu acest prilej, s-a observat ca, incepand cu partida, din deplasare, de la Targu Jiu, de vineri, 19 august, cu start la 21.00,…

- Dupa cum am scris saptamana trecuta, la Plopeni s-a desfașurat un meci amical intre echipa locala din Liga a III-a, CSO, și FC Petrolul Ploiești, in fapt jucatorii acesteia din urma fiind cei care au evoluat mai puțin in Superliga sau deloc. Cu acel prilej, timp de o repriza, cea dintai, antrenorul…

- Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, l-a ironizat pe Stipe Vucur (30 de ani), fundașul central austriac dat afara de Gigi Becali in august 2021. Stipe Vucur este „clientul favorit” al lui Mihai Stoica. Managerul celor de la FCSB nu rateaza nicio ocazie sa il ironizeze pe fundașul central…

- Miercuri, 6 iulie 2022, la finalul penultimului meci amical de dinaintea debutului in Liga I al FC Petrolul Ploiești, ma gandeam cum trebuie privit succesul in dauna unei foste echipe de play-off, FCV Farul Constanța, scor: 2-1 (1-0). Ca mereu optimiștii – printre care și destui antrenori -, ce spun…

- Roland Dedius Stanescu, un fost fotbalist in varsta de 32 de ani, s-a sinucis – sambata dupa-amiaza, in jurul orei 15:40 – dupa ce s-a aruncat de la etajul 4 al blocului din Voluntari in care locuia. Martora la tragedie a fost chiar mama sa, care se afla in vizita la fiul sau. „Polițiștii orașului Voluntari…

- Dupa partida-test de sambata, 25 iunie 2022, cu amatorii de la Beykoz S.K.D. Istanbul, scor final: 8-0 (3-0), astazi, luni, 27 iunie, ar fi trebuit ca FC Petrolul Ploiești sa combata, tot amical, cu prima echipa din Qatar dintre cele doua prevazute in programul inițial. Numai ca, au intervenit unele…

- Fundașul central Gabriel Tamaș (38 de ani) a fost prezentat oficial la Petrolul Ploiești. Gabi Tamaș a efectuat astazi primul antrenament sub comanda lui Nicolae Constantin. Fundașul central il așteapta pe Budescu la Ploiești și promite ca „lupii” vor avea obiective importante. Gabi Tamaș, primele…