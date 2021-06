Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a anuntat, ieri , trimiterea in judecata a fostului director DRDP Craiova, Bogdan Bratu. Acesta din urma a fost deferit justitiei sub control judiciar. Anchetatorii sustin ca inculpatul a indus in eroare CNAIR prin depunerea la dosarul de angajare a unei diplome de licența obținuta fraudulos. Diploma cu pricina a fost desfiintata de instanta inca din martie 2016. Potrivit anchetatorilor, diploma de licenta a fost emisa de Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești. „Procurorii din cadrul Secției de urmarire penala și criminalistica a Parchetului…