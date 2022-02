Stiri pe aceeasi tema

- Rusia organizeaza in continuare exerciții militare in Transnistria, regiunea separatista pro-Moscova a Moldovei, pe fondul temerilor occidentale legate de o invazie in Ucraina, a anunțat marți Ministerul rus al Apararii, potrivit The Moscow Times. In 25 ianuarie, Grupul Operațional al Forțelor Ruse…

- Generalul american James Jones, fost Comandant Suprem al NATO și consilier al președintelui Barack Obama, a vorbit la Antena 3 despre planurile președintelui rus, Vladimir Putin, in criza dintre Rusia și Occident. Jones l-a intalnit personal pe Putin la Moscova, intr-o vizita efectuata de…

- Rusia a trimis un nou divizion format din mai multe baterii antiaeriene Panțir-S din Extremul Orient in Belarus pentru efectuarea exercițiilor comune „Allied Resolve 2022”, a anunțat, sambata, Ministerul Apararii rus. Informația vine pe fondul tensiunilor tot mai puternice dintre Occident și Rusia,…

- Președintele american Joe Biden a declarat, marți, ca ar putea exista mișcari de trupe americane in Europa de Est in „perioada apropiata” și ca va lua in considerare sancțiuni personale impotriva președintelui rus Vladimir Putin daca Rusia invadeaza Ucraina, relateaza abcnews.com. Declarația vine in…

- UE spera in continuare sa-l convinga prin dialog pe presedntele rus Vadimir Putin sa renunte la o eventuala invazie a Ucrainei, insa au inceput vineri sa pregateasca sanctuni ”grele” impotriva Moscovei, pentru a-l ”descuraja” si pentru a-si afirma credibilitatea in fata aliatilor lor americani, relateaza…

- Considerațiile istorice joaca un rol important in ultimele provocari ale Rusiei la granița ucraineana. Dar in vreme ce Vladimir Putin viseaza la un mare imperiu slav, comportamentul sau este mai degraba determinat de propriile erori din ultimul deceniu, scrie fostul ministru de externe și premier al…

- Germania a suspendat miercuri difuzarea prin satelit a canalului de stiri Russia Today in limba germana (RT DE), in absenta unei licente valide, provocand iritarea Moscovei, care a amenintat cu represalii, informeaza AFP. La 15 zile dupa instalarea guvernului condus de Olaf Scholz, subiectele…

- Noul ministru german al Apararii, Christine Lambrecht, a propus duminica adoptarea unor sanctiuni mai dure impotriva Rusiei. Cei responsabili pentru o agresiune trebuie sa suporte „consecinte personale”, a declarat Christine Lambrecht, adaugand ca Germania si aliatii sai „au in vizor” pe presedintele…