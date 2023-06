Stiri pe aceeasi tema

- Așa-zisul guvernator pus de ruși in zonele ocupate din regiunea ucraineana Herson a reacționat dur dupa lovitura cu rachete asupra podului Chongar și a amenințat cu lovituri asupra podului Giurgiulești de pe granița dintre Romania și Republica Moldova. „Guvernatorul” Vladimir Saldo, venit sa inspecteze…

- Mai mult de o zecime (11,7%) dintre tinerii din Uniunea Europeana nu erau ocupati – in educatie sau formare, asa-numitii NEET – in anul 2022, potrivit datelor publicate vineri de Eurostat. Romania este campioana UE la acest capitol, urmata de Italia și Grecia, in vreme Olanda are cei mai puțini tineri…

- Angajații CFR ies și ei in strada. Aceștia au anunțat ca vor protesta in fața Ministerului Transporturilor pe data de 29 mai. Oamenii sunt nemulțumiți de condițiile grele de munca și bugetul mai mic fața de anul trecut și amenința ca intra in greva generala. „Protestam pentru soluționarea favorabila…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat, luni, ca a trimis o scrisoare catre blocul comunitar, impreuna cu omologii sai din Bulgaria, Ungaria, Polonia, Slovacia, prin care solicita restrictionarea importurilor de produse agricole ucrainene si prelungirea termenului si dupa data de 5 iunie. Potrivit…

- Romania este atacata cibernetic de hackerii ruși, care au trimis mii de mesaje capcana prin care pot fura datele romanilor. Mii de romani au primit in ultimele zile urmatorul mesaj: „Adresa de livrare a coletului dumneavoastra RO342521924SE este greșita, va rugam sa actualizați adresa in 24 de ore sau…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunța cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Bulgaria catre Grecia si Turcia, precum si retur catre Romania, in perioada 28 aprilie – 1 mai, ca se preconizeaza inregistrarea unor timpi de asteptare ridicati la punctele de…

- AUR a postat vineri, pe pagina oficiala de Facebook a formațiunii, o replica la acuzațiile unui șef din spionajul militar ucrainean, care a confirmat ca George Simion s-a intalnit cu spioni ruși la Cernauți. Reprezentanții AUR nu dezminte clar acuzațiile, insa, folosesc retorica senatoarei Diana Șoșoaca…

- Fortele ruse au obtinut unele succese in luptele pentru Bahmut, oras situat pe linia frontului din estul tarii, au declarat miercuri seara oficiali militari ucraineni, adaugand ca luptatorii lor inca rezista intr-o batalie care dureaza de mai multe luni, relateaza Reuters. Orasul minier Bahmut si localitatile…