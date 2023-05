Stiri pe aceeasi tema

- „Eu nu stiu ce se fumeaza acolo, la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, ca domnul Bolos pare complet pe langa cu realitatea. Incepand de la aceste renegocieri care n-au nicio miza, in momentul in care tu stai cu transele blocate si tot ne spune ca suntem bine cumva, dar nu suntem bine,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca in perioada pandemiei de Covid-19, in timp ce romanii erau inchiși in case, liberalii ”furau de rupeau” la guvernare. Ciolacu ii acuza direct pe Ludovic Orban sau Florin Cițu, foști premieri ai PNL, de situația economica dificila in care se gasește Romania,…

- Adica, va fi reluata producția de alimente in Romania care va scadea prețurile la mancare, astfel incat oamenii sa nu mai aiba probleme. Ciolacu a declarat ca viitorul guvern va duce inflația de peste 15 la suta din acest moment la sub zece la suta la finalul anului 2023. „Vom veni fiecare cu anumite…

- „Eu nu vreau USL. Eu nu imi doresc USL, nu am spus niciodata ca imi doresc USL. USL s-a facut impotriva cuiva, domnule. Domnul Basescu si-a castigat calitatea de dusman. Eu nu am dusmani, am adversari politici. Eu nu fac aliante ca sa ma dusmanesc cu cineva sau impotriva cuiva. Eu va spun in ceea ce…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit, duminica seara, intr-un interviu la Romania TV, despre nominalizarea sa ca premier de catre Klaus Iohannis."Am spus ca eu, ca orice om politic, sa avem o colaiție, o alianța din 2024. Eu nu am spus ca voi fi premier sau Ciuca. Am ințeles ca nu vor, am vazut…

- Presedintele PSD este ferm convins ca va exista o rotatie a premierilor, iar viitorul Guvern va functiona mai bine. Potrivit lui Ciolacu, rotatia va fi „foarte rapida si foarte lina si va avea ratiuni, in primul rand, statale, nu politice”. „Categoric, va exista aceasta rotatie, este o premiera in politica.…

- Liderul PSD a precizat, intrebat daca social democrații va merge impreuna cu PNL la cele patru seturi de alegeri de anul viitor, ca poate exista o coalitie si din 2024, daca nu chiar o alianta. Liderul social-democratilor a mai explicat ca nu au existat discutii cu liberalii privind un candidat comun…