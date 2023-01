Activista de mediu suedeza Greta Thunberg a acuzat joi Forumul de la Davos ca reuneste „oamenii care alimenteaza cel mai mult distrugerea planetei”, considerand ca este „absurd” sa-i asculte, relateaza AFP. „Se pare ca ii ascultam mai degraba decat pe cei care sunt efectiv afectati de criza climatica, pe oamenii care traiesc in prima linie, iar asta ne spune cat de absurda este situatia”, a declarat ea in timpul unui eveniment organizat in marja reuniunii Forumului Economic Mondial din statiunea de schi elvetiana. Davos este „locul in care se reunesc oamenii care alimenteaza cel mai mult distrugerea…