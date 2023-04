Stiri pe aceeasi tema

Consumul excesiv de alcool a constituit cauza multor decese in randul fortelor militare ruse desfasurate in Ucraina, afirma duminica Ministerul Apararii al Regatului Unit, in raportul sau zilnic actualizat asupra razboiului din aceasta tara, informeaza dpa.

Ministerul rus al Apararii a anuntat, marti, ca armata rusa a doborat rachete de fabricatie americana lansate de Ucraina, de tip Himars si GLSDB, informeaza cotidianul Le Monde, potrivit Mediafax."Apararea antiaeriana a doborat 18 rachete de tip Himars si o racheta ghidata de tip GLSDB", a comunicat…

Sunt necesare avioane de lupta moderne pentru a proteja Ucraina impotriva noilor „bombe plutitoare" pe care Rusia a inceput sa le foloseasca in Donbas, a declarat duminica purtatorul de cuvant al Forțelor Aeriene Ucrainene, Iuri Ignat, scrie Ukrainskaia Pravda.

Fortele rusesti si-au intensificat ofensiva in estul Ucrainei, incercand sa incercuiasca micul oras minier Bahmut, scena celor mai dure lupte pe campurile de lupta saturate de ploi si de un dezghet de primavara timpurie, transmite Reuters, citat de news.ro.

Zece judecatori de la Curtea Constituționala a Rusiei au fost puși sub acuzare in lipsa de Procurorul general ucrainean in legatura cu decizia de a anexa republicile populare Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson.

Fortele ucrainene au lichidat 700 de militari ruși in ultimele 24 de ore, astfel ca numarul ocupantilor ucisi pe front, de la inceputul razboiului, a ajuns la 131.290 - potrivit unui raport publicat, duminica, de Statul Major al Fortelor Armate ale Ucrainei.

Rusia a trimis zeci de mii de noi trupe pentru a intari liniile de front din Ucraina in ultimele luni, a declarat luni un inalt oficial militar american, citat de CNN.

Seful adjunct al Direcției Principale de Informații (GUR) din Ministerul Apararii de la Kiev, Vadim Skibitki, sustine ca Rusia poate trimite pe front mai multe unitați de elita, inclusiv parașutiști.