Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe comandouri britanice au desfasurat operatiuni sub acoperire intr-un „mediu extrem de sensibil”, a dezvaluit Robert Magowan, fostul comandant general al Royal Marines, fiind pentru prima data cand un ofițer recunoaște implicarea forțelor britanice in operatiuni speciale in Ucraina care au implicat…

- Comandouri britanice au desfasurat operatiuni sub acoperire intr-un "mediu extrem de sensibil", a dezvaluit Robert Magowan, fostul comandant general al Royal Marines, intr-un articol pentru "Globe and Laurel", jurnalul oficial al puscasilor marini, relateaza "The Times", potrivit news.ro. Fii…

- Razboiul din Ucraina a oferit o oportunitate unica pentru industria de armament din Europa de Est, potrivit mai multor oficiali guvernamentali și din industrie care au vorbit pentru Reuters. Statele din regiune au considerat inarmarea Ucrainei drept o obligație de securitate regionala și au facut comenzi…

- O inregistrare video distribuita de forțele armate ucrainene arata cum un lunetist al trupelor speciale „Alpha” a eliminat unul dupa altul 4 soldați ruși la un post de observație. Forțele speciale ucrainene nu au precizat unde a avut loc acțiunea pe timp de noapte insa trupele speciale „Alpha” au participat…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) l-a plasat pe Dmitri Medvedev, vicepresedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, pe lista de urmariți, reiese din baza de date a Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei. In textul care insoteste articolul se precizeaza ca Medvedev este cautat de „autoritatile…

- Revista poloneza face aluzie la criza energetica pe care președintele rus a provocat-o in intreaga Europa. Deși Rusia a taiat livrarile de gaze catre Polonia in luna aprilie, cand a fost refuzata plata in ruble, reprezentanții au reușit sa incheie acorduri de aprovizionare.The cover of the #Polish news…

- Autoritațile ucrainene susțin ca au capturat un soldat rus care ar avea legatura cu atrocitațile de la Bucha, din luna martie, potrivit CNN, citat de observatornews.ro . Serviciul de securitate ucrainean susține ca un soldat rus, capturat in timpul luptelor din regiunea Herson in aceasta luna, a fost…

- Forțele ruse de securitate au reținut miercuri peste 1.300 de persoane care au participat la proteste care denunța mobilizarea, a declarat un grup de aparare a drepturilor, la cateva ore dupa ce președintele Vladimir Putin a facut anunțul, scrie Reuters. Grupul independent de monitorizare a protestelor…