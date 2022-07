Forțele ruse au trimis in misiuni in Marea Neagra patru din cele șase submarine din proiectul ”Varșavianka” aflate la Sevastopol, potrivit ukrinform. In prezent, doar doua submarine din a IV-a Brigada de Submarine Separata sunt staționate pe țarmul estic al golfului sud din portul Sevastopol. Flota rusa a Marii Negre este formata in total din […] The post Forțele ruse au trimis in misiuni in Marea Neagra patru din cele șase submarine aflate la Sevastopol appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .