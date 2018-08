Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Serviciului National de Informatii al SUA, Dan Coats, a afirmat joi ca nu stie ce s-a intamplat la reuniunea tete-a-tete de la Helsinki dintre presedintele american Donald Trump si omologul sau rus Vladimir Putin, care a provocat preocupare in randul multor congresmeni americani, relateaza…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a cerut miercuri presedintelui rus Vladimir Putin sa actioneze pentru plecarea din Siria a fortelor iraniene, informeaza Reuters, preluata de agerpres. Netanyahu l-a asigurat pe liderul de la Kremlin ca Israelul nu intentioneaza sa ameninte regimul presedintelui…

- Fostul secretar de stat al SUA Madeleine Albright si alti 15 fosti ministri de externe din intreaga lume i-au cerut presedintelui american Donald Trump sa-si consolideze "relatia pe cale de deteriorare" cu aliatii occidentali, avertizandu-l totodata ca ar fi o "greseala grava" sa ignore amenintarea…

- Presedintele american, Donald Trump, si liderul nord-coreean Kim Jong Un ar trebui sa fie laudati pentru decizia lor de a se intalni pentru prima data in cadrul unui summit fara precedent care va avea loc la 12 iunie in Singapore, a declarat miercuri presedintele rus, Vladimir Putin, citat de media…

- Tragedie la Iași! Mai exact, totul s-a intmplat in cursul serii de vineri, doi tineri se aflau in cautarea unei fete in comuna ieșeana Vladeni. Cei doi au vazut la un moment dat un grup de fete care au intrat intr-un bloc. Le-au urmarit, au intrat dupa ele in bloc și au batut la ușa unui apartament…

- Decizia presedintelui Donald Trump de a retrage Statele Unite din Acordul nuclear iranian va apropia tarile Uniunii Europene de Rusia, afirma Iuri Usakov, un consilier al presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza Mediafax.

