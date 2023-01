Fortele Navale Romane, obiective pentru anul 2023. Vom contribui la dezvoltarea constiintei maritime a publicului din tara noastra" (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Fortele Navale au anuntat luni, 16 ianuarie, ca elementul de racheta descoperit pe teritoriul Romaniei nu conținea materiale periculoase si a facut parte dintr-o racheta antiaeriana sol-aer lansata de un sistem de rachete produse in Rusia. In contextul razboiului din Ucraina, „este posibil ca, in perioada…

- "Ca urmare a intervenției echipajului pirotehnic din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Dobrogea” al județului Constanța, pentru ridicarea unui element presupus a fi muniție, scos la mal de valuri, in cursul zilei de duminica, 15 ianuarie, in zona Periboina – Sacele, Forțele Navale Romane…

- Seful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, s-a aflat, de joi pana sambata, in vizita oficiala in Marea Britanie, la invitatia omologului sau, amiralul Sir Tony Radakin, informeaza AGERPRES . Potrivit unui comunicat al MApN, cei doi oficiali militari au purtat discutii privind situatia…

- „Problema resurselor energetice reprezinta tema cea mai fierbinte pe agenda discutiilor la nivel international. (...) Resursele energetice devin principalul element care defineste atat echilibrul de putere, cat si rivalitatile dintre diversi actori. Dintre crizele actuale, criza energetica este, fara…

- Situatia vamuirii marfurilor ucrainene in urma adoptarii in 6 octombrie 2022 a Regulamentului UE, ca raspuns la ocuparea ilegala si incercarea de anexare de catre Federatia Rusa a unei parti din regiunile ucrainene Zaporizhia si Herson, a fost discutata de presedintele Autoritatii Vamale Romane (AVR),…

- Cei doi oficiali au abordat subiecte de actualitate pe agenda internaționala de securitate, fiind evidențiata nevoia consolidarii prezenței aliate in regiune pe fondul razboiului de agresiune desfașurat de Federația Rusa impotriva Ucrainei. De asemenea, pe parcursul intalnirii au fost discutate principalele…

- Toate așa-zisele „…discuții intre Moscova și Washington”, despre care „…se vorbește in presa occidentala”, sunt o operațiune de informare ruseasca. Kremlinul are nevoie de o pauza de trei luni ca de aer: pentru a aduce mobilizați, pentru a stoca rachete și rachete iraniene, pentru a scoate echipamentul…