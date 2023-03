Fortele Navale Romane anunta: Schimbarea comenzii la Centrul 110 Comunicatii si Informatica (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ligii Maistrilor Militari de Marina, maistrul militar principal in rezerva Adrian Cristocea, a decedat in data de 20 februarie, la varsta de doar 55 de ani, lasand un gol imens in marea familie a Fortelor Navale Romane.Potrivit unui comunicat al Fortelor Navale Romane, absolvent al Liceului…

- Ministerul Apararii anunta, miercuri, ca trei militari au fost raniti in Poligonul Catelu, pe timpul executarii unei sedinte de aprindere pe cale pirotehnica a unei incarcaturi de exploziv (TNT). "Miercuri, 15 februarie, in jurul orei 09.30, in Poligonul Catelu, trei militari din cadrul Centrului 13…

- Polițiștii Garzii de Coasta au gasit, in timpul unei misiuni de rutina, o mina marina, pe o plaja din zona localitații Sfantu Gheorghe. Militari din Fortele Navale intervin pentru neutralizarea acesteia. „Militarii din Fortele Navale Romane executa, joi, o misiune cu grad ridicat de risc pentru neutralizarea…

- Comandantul Marinei Militare a Statelor Unite ale Americii, amiral Michael Gilday, a desfașurat, in perioada 19-20 ianuarie, o vizita oficiala in Romania, ca raspuns la invitația transmisa de șeful Statului Major al Forțelor Navale, viceamiral Mihai Panait, informeaza Forțele Navale Romane. Oficialul…

