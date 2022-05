Forțele Armate ale Ucrainei: Trupele ruse au lovit 49 de așezări din Donbas Trupele ruse au bombardat 49 de așezari din regiunile Donețk și Lugansk in ultimele 24 de ore, ucigand cel puțin patru persoane și distrugand aproximativ o suta de cladiri civile, a anunțat sambata armata ucraineana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Armata ucraineana a afirmat ca unitațile ruse au "suferit pierderi semnificative in ceea ce privește efectivele și echipamentele" in timp ce incearca sa avanseze spre vest pana la granițele regiunilor Luhansk și Donețk, potrivit unui purtator de cuvant al Statului Major General al Forțelor Armate.

Armata rusa a pierdut un intreg batalion intr-o dubla incercare eșuata de a traversa raul Siversky Donets care curge prin regiunile Donețk și Lugansk din estul Ucrainei, potrivit serviciului ucrainean de informații InformNapalm, scrie BBC.

Trupele ucrainene s-au retras din orasul Popasna, din estul Ucrainei, a declarat duminica guvernatorul regiunii Lugansk, confirmand informatiile anterioare conform carora orasul a fost cucerit de fortele ruse, transmite Reuters, potrivit news.ro.

Fortele ucrainene au respins in ultimele 24 de ore 12 atacuri ale trupelor ruse in Donbas (estul Ucrainei), unde armata rusa incearca in continuare sa avanseze dinspre nord cu obiectivul de a incercui unitatile ucrainene aflate in zona, potrivit agentiilor de presa Unian si DPA, scrie AGERPRES.

Trupele rusești au folosit muniții cu fosfor in satul Solovyove din estul Ucrainei, a declarat șeful administrației militare regionale din Donețk, Pavlo Kyrylenko, informeaza BBC.

Obiectivul noii ofensive ruse in estul Ucrainei este de a prelua total provinciile Lugansk si Donetk, de a stabili o legatura terestra intre acele teritorii si Crimeea si de a distruge fortele armate ucrainene, a declarat marti Ministerul Apararii ucrainean, transmite Reuters.

Trupele rusești pregatesc o ofensiva impotriva orașului Sloviansk din estul Ucrainei, intr-un efort de a face joncțiunea cu alte forțe din regiunea Donbas, potrivit celei mai recente evaluari a think tank-ului Institute for the Study of War, citat de BBC.

Armata rusa pare sa incerce sa incercuiasca forte ucrainene care lupta in regiunile separatiste ucrainene Donetk si Lugansk (est), recunoscute de Moscova inaintea invaziei Ucrainei, afirma Ministerul britanic al Apararii, relateaza The Associated Press.