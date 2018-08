Stiri pe aceeasi tema

- Fortele aeriene americane au anuntat marti esecul unui test cu racheta balistica intercontinentala (ICBM) Minuteman III, lansata din California, informeaza France Presse. Potrivit unui comunicat al...

- Teheranul va riposta in 'forta' la continuarea amenintarilor americane impotriva intereselor Iranului, a avertizat marti SUA seful Statului Major al fortelor armate iraniene, informeaza France Presse. 'Ei (americanii) vor primi o riposta puternica si ferma (...) in locurile unde se afla',…

- Forțele speciale afgane și americane au reușit sa elibereze o provincie controlata de 4 ani de trupele Statului Islamic. Luptele din Nangarhar au durat aproape 4 luni și au facut multe victime de ambele parți.

- Statul american California este parjolit de un devastator incendiu de padure. Flacarile au distrus 12 cladiri, iar inca aproximativ 600 sunt in pericol.Fortele de ordine au cerut evacuarea a aproximativ 3.000 de oameni.

- Zece state americane, intre care California, Washington si New Jersey, vor urmari in justitie administratia presedintelui Donald Trump pentru politica sa in domeniul migratiei dupa separarea miilor de familii intrate ilegal pe teritoriul SUA, a anuntat joi procurorul general al statului Washington,…

- Armata americana a informat joi ca a desfasurat o lovitura avand ca tinta un sef jihadist in provincia Kunar din Afganistan, unde s-ar ascunde liderul taliban pakistanez Maulana Fazlullah, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Fortele americane au efectuat o lovitura antiterorista la 13 iunie in…

- Compania spatiala privata SpaceX a plasat marti pe orbita doi sateliti a caror misiune va fi sa masoare, cu o precizie fara precedent, schimbarile produse in apa de pe Terra in viitorii cinci ani: cata gheata se topeste in Arctica si cat de mult creste nivelul oceanelor, relateaza AFP.. Racheta reutilizabila…

- Sefii de state si de guverne europene au agreat ca vor continua sa sustina acordul "atat timp cat Iranul il va respecta" si ca vor incepe munca pentru protejarea companiilor europene afectate de decizia americana. Conform acesteia, in paralel, liderii europeni au asigurat ca vor raspunde…