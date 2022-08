”Global Resolution Experts (GRX) impreuna cu ISEC Associates (ISEC), companii din domeniul securitatii cibernetice, devin FORT, in urma unui proces complex de rebranding. Astfel, in perioada imediat urmatoare, operatiunile GRX vor fi unificate cu cele ale ISEC. Se va realiza, totodata, consolidarea intregii activitati a Bittnet Group in sectorul cybersecurity sub aceeasi identitate. Pentru a continua planurile strategice de expansiune, noua entitate are in plan listarea pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti”, arata companiile. Actionarii, printre care se afla fondul de investitii in curs…