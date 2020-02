Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor Publice si Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) au anuntat ca elaboreaza un formular simplificat pentru directionarea, catre entitatile non-profit sau unitatile de cult, a unei sume din impozitul de venit aferent anului 2019.Formularul va fi publicat saptamana…

- Potrivit sursei citate, optiunea persoanelor fizice privind distribuirea sumelor din impozitul pe venit aferent anului 2019 poate fi exercitata pana la data de 25 mai 2020, utilizand oricare dintre formulare, respectiv formularele existente sau formularul unic simplificat."Ministerul Finantelor…

- Ministerul Finantelor Publice si Agentia Nationala de Administrare Fiscala anunta ca au elaborat un formular simplificat pentru directionarea, catre entitatile non-profit sau unitatile de cult, a unei sume din impozitul de venit aferent anului 2019.

- ​Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Naționala de Administrare Fiscala elaboreaza un formular simplificat pentru direcționarea, catre entitațile non-profit sau unitațile de cult, a unei sume din impozitul de venit aferent anului 2019, se arata într-un comunicat al celor doua instituții. Acesta…

- ​Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat o noua varianta a reorganizarii ANAF, dupa ce o versiune ceva mai complexa aparuta în spațiul public (în ianuarie), prevedea reducerea numarului de personal. De fapt, era vorba de posturi care oricum nu erau ocupate. În proiectul publicat…

- ANAF, preocupata permanent de imbunatatirea comunicarii cu contribuabilii. Agentia Nationala de Administrare Fiscala este preocupata permanent de imbunatatirea calitatii serviciilor oferite contribuabililor, iar, de-a lungul timpului, institutia si-a diversificat mijloacele de comunicare, care pot fi…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) invita reprezentanții firmelor, in perioada decembrie 2019 – ianuarie 2020, la sesiuni de asistența pe teme ce decurg din constatari ale organelor de control din ANAF. Principalele constatari, rezultate din acțiunile de control realizate la contribuabilii…

- O serie de facilitați fiscale au fost disponibile pentru contribuabili, in acest an. Una dintre aceste facilitați face referire la anularea obligațiilor accesorii fiind prevazuta in Ordonanța de Guvern, 6/2019, capitolul II. Contribuabilii care mai doresc sa beneficieze de aceasta facilitate trebuie…