Formula 1: Miami Grand Prix

- Charles Leclerc, jefuit de ceasul de lux in Italia. Pilotul monegasc de 24 de ani al scuderiei Ferrari se pregatește sa ia startul in Marele Premiu al Regiunii Emilia Romagna, ce va avea loc, duminica, pe circuitul de la Imola. Actualul lider din Formula 1 a fost, insa, jefuit in plina strada, la Viareggio,…

- Plecat din pole-position, Charles Leclerc (Ferrari) a reușit sa caștige Marele Premiu de Formula 1 al Australiei, cursa care a avut loc duminica pe circuitul Albert Park din Melbourne. Podiumul a fost completat de Sergio Perez (RedBull) și George Russell (Mercedes).

- Olandezul Max Verstappen (Red Bull) a castigat Marele Premiu al Arabiei Saudite, a doua etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, care a avut loc duminica la Jeddah, el fiind urmat pe podium de monegascul Charles Leclerc si spaniolul Carlos Sainz Jr, ambii de la Ferrari, potrivit Agerpres.ro.…

- Plecat de pe a patra poziție a grilei de start, Max Verstappen a reușit sa caștige Marele Premiu de Formula 1 al Arabiei Saudite, cursa care a avut loc duminica pe circuitul de la Jeddah. Campionul mondial en-titre s-a impus in fața monegascului Charles Leclerc (Ferrari), iar podiumul a fost completat…

- Marele Premiu din Arabia Saudita, a doua cursa a sezonului 2022 din Formula 1, va avea loc in aceasta seara, incepand cu ora 20:00. Intrecerea va putea fi urmarita live pe GSP.ro și in direct la TV pe DigiSport 1, TelekomSport 1 și Look Sport +. Prima cursa a sezonului, din Bahrain, a fost caștigata…

- Foarte multe depașiri, un duel Leclerc - Verstappen care a ținut privitorii cu sufletul la gura, strategii inedite, abandonuri și o componența nemaivazuta a podiumului. Marele Premiu din Bahrain a avut de toate. GSP.ro va prezinta 5 concluzii la capatul cursei inaugurale a sezonului 2022 din Formula…

- Plecat din pole-position, Charles Leclerc a reușit sa caștige Marele Premiu de Formula 1 din Bahrain, cursa care a avut loc duminica pe circuitul de la Sakhir. Podiumul a fost completat de Carlos Sainz (Ferrari) și Lewis Hamilton (Mercedes).

- Charles Leclerc (24 de ani), pilotul monegasc de la Ferrari, va pleca din pole-position in primul Mare Premiu al anului, cel din Bahrain. Marele Premiu din Bahrain, primul al noului sezon din Formula 1, are loc duminica, de la ora 17:00. Calificarile din Bahrain au fost palpitante. Charles Leclerc a…