- In perioada 23.06.2023 – 26.06.2023 se vor desfașura opt transporturi cu depașiri, informeaza, vineri, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Transporturi agabaritice pe ruta Beclean – Chețani (județul Mureș). Vehiculele ce transporta grinzi – transporturi cu depașiri…

- Sunt o sumedenie de locuri faine de vizitat pe Valea Arieșului. Dealul cu Melci este unul dintre ele, o rezervație veche de milioane de ani din comuna Vidra. „Melcii” sunt, de fapt, formațiuni incrustate in piatra acum 65-70 milioane de ani, in vremea cand in locul unde se aflam acum Apusenii exista…

- Dupa ce weekend-ul trecut a participat la Cupa Mureșul de la Luduș cu o echipa la categoria de varsta 2013, AFCS Progresul Calarași Gara va fi prezenta sambata 24 iunie 2023, la aceași competiție, de data aceasta cu echipa U9 (2015). Tanara echipa din Calarași Gara va evolua in cadrul grupei A, alaturi…

- In acest weekend, AFCS Progresul Calarași Gara a participat la „Cupa Mureșul” de la Luduș, cu o echipa la categoria de varsta 2013. Prestația micilor fotbaliști la competiția respectiva a fost una foarte buna, echipa din Calarași Gara terminand pe locul 9 din 16 participante, dupa doua victorii obținute…

- Sambata 17 iunie, clubul AFCS Progresul Calarași Gara va participa cu o grupa de copii la ediția a VIII-a turneului de fotbal ”Cupa Mureșul” de la Luduș. Echipa din Calarași a fost repartizata in grupa A, alaturi de echipele CSS Sighișoara, Vulturii Tg.Mureș și Mureșul Luduș. Programul meciurilor pe…

- AFCS Progresul Calarași Gara va fi prezenta, in data de 17 iunie și 26 iunie, la Luduș, unde va participa cu echipele de la categoria de varsta 2013 și 2015 la ediția a VIII-a a turneului de fotbal Cupa ,,Mureșul” Luduș, competiție organizata de clubul A.C.S. Mureșul Luduș. Iata care sunt echipele participante…

- A mai ramas o luna pana la a VIII a ediție a Cupei Rotary de TIR sportiv, organizata de Clubul Rotary Campia Turzii. Anul acesta, fondurile colectate vor merge spre victimele cutremurelor din Turcia și Siria. Competiția va avea loc in 13 mai, la Poligonul “Opriș Tiberiu” din Luduș, incepand cu ora 08:30,…