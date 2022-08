Stiri pe aceeasi tema

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat in finala de 100 metri liber la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta. Popovici a doborat un alt record mondial la juniori, de aceasta data in calificarile de marți seara pentru finala de 100 metri liber. El a terminat proba cu timpul de 47 sec…

- Nationala de volei masculin a Romaniei a invins sambata, la Turneul Final Four al Silver League, de la Budapesta, reprezentativa Ungariei, scor 3-0, in semifinale, si s-a calificat in finala competitiei, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Simona Halep a declarat, miercuri, dupa ce s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Birmingham, ca se simte excelent si da totul de fiecare data cand intra pe teren. "Ma simt excelent! Am jucat mai bine decat in meciul precedent. Nu este usor sa joci impotriva ei (n.r. – Harriet Dart).…

- Simona Halep (20 WTA, favorita nr. 2) s-a calificat luni in optimile de finala ale turneului WTA 250 de la Birmingham (Anglia), dotat cu premii totale de 251.750 de dolari, dupa ce a trecut in doua seturi, 6-1, 6-4, de Lesia Turenko (Ucraina, locul 116 WTA) venita din calificari.

- Tanara jucatoare americana Coco Gauff 18 ani , care va disputa sambata finala probei de simplu feminin de la Roland Garros, impotriva polonezei Iga Swiatek, numarul unu mondial, a reusit sa se califice si in finala de dublu a turneului de Mare Slem din capitala Frantei, alaturi de compatrioata sa Jessica…

- VIDEO Eurovision 2022: Romania s-a calificat in finala cu melodia „Llamame”, interpretata de artistul WRS. LISTA finaliștilor WRS, reprezentantul Romaniei la Eurovision 2022, s-a calificat, joi seara, in finala concursului, cu piesa „Llamame”, in urma votului publicului, acordat prin SMS si pe site-ul…

- Reprezentantul Romaniei, wrs, s-a calificat, joi seara, in finala concursului Eurovision 2022, cu piesa „Llamame”, in urma votului publicului, acordat prin SMS si pe site-ul oficial al concursului, și al juriilor de specialitate. Romania ajunge astfel in finala concursului european dupa ce la ultimele…

- Formatia „Zdob si Zdub” si orchestra Fratii Advahov, care reprezinta in acest an Republica Moldova la concursul international de muzica Eurovision, cu piesa „Trenuletul”, s-a calificat in finala. Aceasta va avea loc sambata, 14 mai, la Torino, Italia, transmite IPN.