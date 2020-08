Stiri pe aceeasi tema

- The Motans s-a reintors. De aceasta data, trupa a lansat piesa Spirit Ateist, ultima de pe cel de-al doilea album al trupei, insoțita și de un videoclip cu versurile piesei - „Eu nu cred in imposibil, eu insist, La acest capitol am un spirit ateist”.

- Romantica, visatoare și extrem de emoționala, iata doar cateva dintre starile pe care Taylor Swift a reușit sa le transpuna, cu ajutorul muzicii, in materialul discografic cu numarul opt, acum disponibil pentru ascultare și download pe toate platformele. Fiind al optulea material discografic al lui…

- Fara adversar pentru teste in stagiul de la Buzias, Ripensia a disputat in aceasta dimineata al doilea joc „in familie”. Cele doua echipe folosite au fost diferite fata de jocul din weekend si s-a incheiat cu victoria jucatorilor cu culoarea galben in echipament dupa golul de 3-2 marcat de Cosmin Sarbu…

- MIRA lanseaza „Invața-ma”, o piesa de suflet pentru suflete, ce se va regasi pe primul album din cariera al artistei. In fiecare zi invațam o mulțime de lucruri noi, insa nimeni nu ne invața cum sa intoarcem spatele și sa privim mai departe catre un nou capitol al vieții noastre. Se spune ca timpul…

- The Navarra String Quartet, formația britanica ce il are in componența pe artistul timișorean Sascha Bota pregatește lansarea discului „Love & Death – An introspective Journey in the Human Mind”, materialul discografic urmand sa fie lansat in 17 iulie, la casa de discuri Orchid Classics. „Cu salile…

- Formația Rockabil a lansat videoclipul piesei care da titlul celui de-al doilea material discografic al trupei, „Un cantec promis“. Discul cu numarul doi al formației alcatuite din personaje binecunoscute din scena rock locala conține noua compoziții originale și o prelucrare dupa un minunat cantec…

- Francis On My Mind lanseaza al doilea single – “Never Be The Same” – o calatorie spre libertate, reverie si identificarea modurilor prin care renasti din orice situatie. Pentru al doilea piesa, “Never Be The Same”, tanara artista isi continua jurnalul muzical electro-pop, presarat de nostalgie si vibe-ul…

- Lady Gaga a lansat vineri "Chromatica", cel de-al saselea sau album de studio care are ca tematica universul galactic, in care ea troneaza ca regina a electropop-ului, si in care colaboreaza cu artisti precum Elton John, Ariana Grande si trupa de k-pop Blackpink, relateaza EFE. Au trecut…