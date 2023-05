Stiri pe aceeasi tema

- ”Grupul de firme care detine brandul de clinici dentare Life Dental Spa, cu 11 locatii in Romania, specializate in tratamente cu laser, a inregistrat o dublare a cifrei de afaceri in ultimul an, la peste 10 milioane de euro, iar planurile pentru anul in curs vizeaza o consolidare a prezentei la nivel…

- Embargo Fest vine la Timișoara, in perioada 9 – 10 iunie, la Muzeul Satului Banațean cu trei scene și multe activitați recreative. Festivalul poarta anul acesta mottoul „Remember the ‘90s”, astfel ca participanții vor avea ocazia sa il asculte pe legendarul producator de muzica electronica, Dr. Motte…

- Trupa Ribozom din Arad va susține un concert in clubul Manufactura din Timișoara, evenimentul urmand sa se desfașoare sambata, 13 mai, de la ora 20. Ribozom este o trupa de metal, hard-rock din Arad fondata in anul 2021 de catre Raul Nica. Au cantat in deschidere la trupe precum Cargo, Trooper, Phoenix,…

- Formația oradeana Zen Motherfucker a susținut primul concert in Timișoara zilele trecute la Nemesis Art Club, muzica acestora fiind primita cu interes din partea celor care au asistat la acest recital. „Ne-am format cu doi ani in urma, la Oradea. Am auzit tobe intr-un bar și am dat cu piciorul in ușa…

- Celebrul chitarist Steve Hackett, fost membru al formației Genesis, va susține un concert la Timișoara alaturi de membrii formației maghiare Djabe, evenimentul urmand sa se desfașoare in data de 20 iunie, in Parcul Rozelor. Colaborarea dintre formația maghiara Djabe și legendarul chitarist care a facut…

- Formația 3 Sud Est a lansat recent o noua melodie care poarta titlul de „Unu” și efectueaza un turneu național care poposește și la Timișoara, evenimentul din orașul nostru urmand sa se desfașoare duminica 26 martie de la ora 19 la Sala Capitol. Noua lor melodie a fost compusa de membrii trupei 3 Sud…

