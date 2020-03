Formația Bucovina a lansat noul single cu un concert „sold out” la Timișoara FOTO Binecunoscuta formație Bucovina a susținut un concert extraordinar la sfarșitul saptamanii trecute la Timișoara, ocazie cu care muzicienii și-au lansat noul single „Stahl kennt keinen Rost”. Ca și in recitalurile lor anterioare din orașul nostru, Bucovina a iscat un interes deosebit in randul amatorilor de folk metal tradițional, spectacolul lor din Capcana fiind „sold out”. […] Articolul Formația Bucovina a lansat noul single cu un concert „sold out” la Timișoara FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trupa timișoreana The Skywalkers a lansat astazi o noua melodie care poarta numele de Won’t stop. Muzica și textul noii compoziții este semnata de Thea Marconi, aranjamentul muzical ii aparține lui Vlad Cotruș iar inregistrarea piesei a avut loc la studioul DSPro de catre Atilla Lukinich, in timp ce…

- Alira Mun este o vocalista foarte expresiva și o producatoare de muzica electronica care in ultimii trei ani a oferit un flux constant de single-uri ce graviteaza, intr-un mod unic, prin și dincolo de universurile techno și IDM, pe orbite ambient și industriale. Aflata intr-o calatorie de cunoaștere…

- Asociația Acasa in Banat inaugureaza miercuri, 4 martie, ora 14.00, la Centrul Multifuncțional Bastion, o expoziție tematica despre morile de apa din Banat, prilej cu care va fi lansat și „Ghidul morilor de apa din Banatul Montan”, intocmit in urma unui proiect derulat in parteneriat cu Consiliul Județean…

- Concertul de lansare a noului single Blazzaj, desfașurat vineri seara la Capcana, a debutat in forța cu „Ograda“, una din piesele „cunoscute“ din repertoriul baieților cu jazz-ul alb care deși nu este inclusa pe niciunul din cele doua albume ale trupei, „prinde“ cat se poate de bine la public. Dupa…

- Artistul american de origine georgiana Roman Lomtadze va susține un one man show de neratat la Timișoara, evenimentul urmand sa se desfașoare duminica 19 ianuarie de la ora 20 la Capcana. Roman Lomtadze s-a nascut in Georgia, la Tbilisi, dar a crescut in Republica Ceha, unde a absolvit conservatorul…

- Cei trei baieți care alcatuiesc formația Aproape Unplugged revin in Timișoara cu un concert care va avea loc joi 16 ianuarie de la ora 21.30 la The 80’s Pub. Aproape Unplugged este o trupa de folk rock cantat intr-un stil original, inființa la Iași, in 2009. Este formata din Gilly Barbu (chitara, voce),…

- Toni Dijmarescu, muzician nascut la Timișoara și stabilit de mai mulți ani in Germania, a lansat prin Universal Music Romania un nou single,“Joyful Christmas”, care reda starea pozitiva și bucuria sarbatorilor de Craciun. ”Imi aduc perfect aminte, aveam 15ani, deja cantam la chitara și ascultam Jason…