- Snoop Dogg aduce din nou satul Bogata in prim-plan, dar de data asta pe bune! In 2016, artistul a postat din greșeala pe rețelele de socializare ca se afla in mica localitate din județul Mureș, cand de fapt era in Bogota, capitala Columbiei. Rapperul a postat un filmuleț pe Instagram in care un media-van,…

- La șase ani de la lansarea ultimului sau album, cintareața Adele s-a intors in actualitatea muzicala și in doar 24 de ore deja a doborit recorduri cu noua ei melodie „Easy On Me”. Serviciul de streaming Spotify a anunțat in weekend ca noul single al artistei britanice, „Easy On Me”, lansat vineri, a…

- Gaz Metan și Dinamo se intalnesc azi, de la 20:30, in primul meci al rundei #12 din Liga 1. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look+, Telekom 1 și Digi 1. Gaz Metan și Dinamo sunt vecine de clasament in subsolul ierarhiei și au nevoie de puncte pentru a depași…

- Evenimentul intercultural "ProEtnica" revine, dupa doi ani de absenta, in peisajul cultural national, timp de patru zile, cu o serie de conferinte si dezbateri care au in centru tema "Minoritatile nationale in situatie de criza". La deschiderea evenimentului, care a avut loc, miercuri, in…

- Luna octombrie incepe la teatrul Eugene Ionesco. Astfel, in aceasta sambata, comedia „Arta Conviețurii” revine pe scena de la TEI, iar duminica puteti viziona Regele Lear, una din premierele acestui sezon. Ambele spectacole incep la 17:30.

- Primaria Municipiului Pitești anunța organizarea Festivalului „Toamna Piteșteana” in perioada 7-11 octombrie. Decizia a fost luata avand in vedere interesul exprimat de catre cetațeni. In perioada urmatoare, municipalitatea va transmite detaliile referitoare la desfașurarea acestui eveniment. Inainte…

- Deși temperaturile au scazut, nu prea ne gandim noi acum la perioada sarbatorilor. Trebuie sa ninga puțin, sa vedem luminițele pe strada, sa inceapa filmele acelea clasice de Craciun la televizor și abia dupa putem sa intram in spiritul specific. Totuși, se pare ca unii se pregatesc intens pentru acest…

- Noul film al lui Clint Eastwood, "Cry Macho", se lanseaza vineri in cinematografele americane, intr-o noua adaptare a romanului cu acelasi nume al scriitorului N. Richard Nash, prezentand calatoria unei foste vedete de rodeo care ajuta un tanar sa ajunga din Mexic in Texas (SUA), relateaza EFE. Avand…