- Lotul alb-violet format din juniori proprii, tineri imprumutati la echipe din Liga 3 si trei jucatori din afara clubului a remizat la Baza 2 cu CSC Dumbravita, locul 4 in Seria a IV-a a Ligii 3, scor 2-2. Golurile formatiei din Liga 2 au fost marcate de Tatsuro Nagamatsu si Denis Boariu. 31 de jucatori,…

- Foresta Suceava este singura echipa din Seria I care s-a impus in deplasare in prima etapa a returului Ligii a III-a. „Galben-verzii" au caștigat cu 2-1 confruntarea cu Hușana Huși, dupa ce, la pauza, scorul a fost egal, 0-0. Golurile invingatorilor au fost marcate de Robert ...

- REȘIȚA – CSM Reșița va intalni sambata, 16 octombrie, de la ora 15:00, in deplasare, formația CS Gilortul Targu Carbunești, in etapa a VIII-a a Ligii 3, Seria a VII-a! „Intalnim un adversar care in ultimele jocuri a aratat bine. Au jucatori care au evoluat la nivelul Ligii 2, unii au jucat și in Liga…

- Penultima runda a turului Ligii a III-a programeaza jocuri facile pentru cele trei divizionare C bacauane. Vineri, in uvertura etapei din Seria 1, CSM Bacau (penultimul loc, cu 3 puncte) se va deplasa pe terenul ultimei clasate, CSM Pașcani. Chiar daca pașcanenii au produs o adevarata surpriza, remizand,…

- Runda a VI-a a seriei I a Ligii a III-a de fotbal a programat la finele saptamanii trecute al doilea derbi al județului Suceava. De aceasta data, fața in fața pe Stadionul Municipal din Radauți s-au aflat echipa gazda, CSM Bucovina și Foresta Suceava. Nici bine nu s-au așezat in ghete jucatorii echipei…

- Etapa a VI-a a Ligii a III-a programeaza sambata, cu incepere de la ora 15.00, la Radauți, derbiul județean dintre Bucovina și Foresta Suceava. Ținand cont ca, in municipiul Radauți, cazurile de coronavirus au ajuns vineri la o incidența de 6,31 la mia de locuitori, la aceasta partida vor avea ...