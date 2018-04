Ford vrea sa faca o schimbare majora in urmatorii ani: Propria retea de robo-taxiuri

Stiri pe aceeasi tema

- Jim Farley, presedinte al Ford pentru piete globale, a spus ca Ford intentioneaza sa opereze propria sa retea de vehicule construite la comanda, in loc sa vanda tehnologia unui operator de transport. Grupul a investit anul trecut 1 miliard de dolari in startup-ul de inteligenta artificiala Argom, pentru…

- Grupul petrolier rus Rosneft a anuntat miercuri ca a finalizat forajele la primul put din Marea Neagra, in cadrul unui proiect dezvoltat in parteneriat cu grupul italian Eni, iar rezultatele arata o posibila descoperire de hidrocarburi. Compania rusa nu a precizat insa care sunt cantitatile…

- Broadcom Ltd a anuntat miercuri ca si-a retras oferta de 142 miliarde de dolari pentru achizitionarea producatorului de chipuri pentru smartphone-uri Qualcomm, la doua zile dupa ce presedintele Donald Trump a blocat preluarea Qualcomm de catre concurentul Broadcom, care are sediul la Singapore, din…

- Grupul petrolier austriac OMV AG, actionarul majoritar al OMV Petrom, a anuntat marti ca pana in 2025 intentioneaza sa isi majoreze profitul operational cu 70% pana la peste cinci miliarde euro, datorita achizitiilor externe, extinderii activitatilor de rafinare si unor noi reduceri de costuri.…

- Noua din zece bancnote de 10 euro emise in Germania nu sunt niciodata folosite pentru plati ci sunt pastrate in tara si in strainatate, ca depozit, se arata intr-un studiu publicat de Bundesbank (Banca Centrala a Germaniei). Acest nivel sugereaza modul in care bancile si persoanele fizice…

- Ford si-a propus ca pana in 2022 sa aiba in portofoliu 40 de modele hibride si complet electrice. Piata se dezvolta si gigantii nu vor sta pe margine. Oficialii Ford Motor au declarat ca cel mai mare constructor auto american isi va majora investitiile in vehicule electrice la 11 miliarde…

- Parlamentul European a respins, miercuri, ideea ca la urmatoarele alegeri europarlamentare un anumit numar de eurodeputati sa fie alesi pe liste transnationale, in locul celor nationale, idee sustinuta mai ales de presedintele francez Emmanuel Macron. Plenul PE s-a pronuntat si pentru reducerea…

- Alianta Renault-Nissan a anuntat miercuri ca a semnat un memorandum de intelegere cu firma Didi Chuxing - echivalentul chinez al aplicatiei de transport Uber - pentru a construi in China o retea de transport de tip car-sharing ce vizeaza vehiculele electrice. Pe piata chineza, Didi Chuxing…