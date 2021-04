Ford, profit net de 3,3 mld. dolari în primul trimestru. Problemele cu semiconductorii vor continua în T2 Ford a inregistrat un profit de 3,3 miliarde de dolari in primul trimestru, cele mai mari venituri nete din primul trimestru dintr-un deceniu. Compania a menționat, insa, ca ar putea pierde jumatate din producție in al doilea trimestru din cauza deficitului de semiconductori care a oprit unele fabrici foarte profitabile.. Profitul ajustat a crescut la 4,8 miliarde de dolari inainte de taxe in primul trimestru, de la o pierdere de 600 de milioane de dolari in intervalul identic sin anul trecut, iar marja ajustata a crescut la 13,3%. Veniturile companiei au crescut la 36,2 miliarde de dolari de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

