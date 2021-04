Ford Motor va investi 185 de milioane de dolari într-un nou laborator pentru baterii destinate vehiculelor electrice, lângă Detroit Fondurile vor fi folosite pentru construirea Ford Ion Park, o facilitate pilot pentru productie care ar urma sa fie deschisa pana la sfarsitul anului viitor langa Detroit. Laboratorul va avea rolul de a accelera dezvoltarea de tehnologii, compania intentionand ”sa produca eventual” noi celule de baterii si baterii, a declarat Hau Thai-Tang, directorul pentru operatiuni si platforme de productie al Ford. Ford a refuzat sa discute despre momentul in care ar urma sa inceapa sa produca celule pentru baterii. In prezent, compania cumpara celule de la furnizori precum SK Innovation din Coreea de Sud.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

