Rechemarea acopera diverse SUV-uri Escape si Lincoln Corsair si camionete compacte Maverick din anii 2020-2023, cu motoare hibride de 2,5 litri sau hibride plug-in, conform unui document depus la Administratia Nationala pentru Siguranta Traficului pe Autostrazi. Ford a spus ca problemele izolate de fabricatie a motoarelor pot cauza defectarea prematura a acestora si, in acest caz, uleiul de motor sau vaporii de combustibil pot fi eliberati, crescand riscul de incendiu si ranire. Ford a rechemat initial 100.000 de vehicule Escape, Corsair si Maverick in Statele Unite, in iulie 2022, dupa ce a identificat…