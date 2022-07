Stiri pe aceeasi tema

- Noile fabrici auto ale Tesla pierd miliarde de dolari. Șeful constructorului auto a comparat uzinele din Texas și Berlin cu niște furnale in care ard bani, in condițiile in care acestea fac eforturi pentru a-și crește producția, afectata de lipsa bateriilor și a problemelor portuare din China, potrivit…

- Elon Musk, fondatorul SpaceX si Tesla, le-a transmis angajatilor sai ca prezenta la birou este obligatorie. Pentru cei care nu se vor prezenta fizic, compania va presupune automat ca au demisionat. Acest anunt a facut ca actiunile omului de afaceri sa scada drastic si sa ii produca pierderi de 17 miliarde…

- Compania a declarat ca 2,3 miliarde de dolari din investitia totala vor fi cheltuite pe vehicule electrice, ca parte din cheltuielile de 50 de miliarde de dolari prevazute pana in 2026, pe care le-a prezentat anterior. Oficialii companiei au spus ca Ford va primi pachete de stimulente de aproximativ…

- Toyota Motor a avertizat miercuri investitorii ca cresterile "fara precedent" ale costurilor materialelor si logisticii ar putea reduce profitul companiei pe intregul an cu pana la 20-, transmite CNBC. Producatorul auto japonez a spus ca se asteapta la o dublare a costurilor materialelor, la 1.450 miliarde…

- Producatorul auto japonez a spus ca se asteapta la o dublare a costurilor materialelor, la 1.450 miliarde de yeni, sau la aproximativ 11,1 miliarde de dolari, in anul fiscal care a inceput in aprilie. Toyota a spus ca intentioneaza sa compenseze aproximativ 300 de miliarde de yeni, aproximativ 2,3 miliarde…

- Elon Musk are planuri mari pentru Twitter, odata ce tranzactia ce implica preluarea sa va fi aprobata. Miliardarul si-a exprimat clar dorinta de a pune o taxa pentru utilizatorii comerciali si cei guvernamentali, iar acum ofera extra detalii despre planurile sale de viitor. The New York Times a obtinut…

- Elon Musk a afirmat ca detine 7,14 miliarde de dolari pentru a finanta preluarea Twitter, mentionind printre investitori pe co-fondatorul Oracle Larry Ellison si printul si omul de afaceri saudit Al-Walid bin Talal. Intr-un document transmis miercuri, seful Tesla si SpaceX numeste un total de 19 investitori…

- Miliardarul Elon Musk a vandut zilele astea actiuni Tesla in valoare de circa 8,4 miliarde de dolari, in contextul acordului de preluare a platformei de socializare Twitter, potrivit documentelor depuse la Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare, relateaza News.ro . Potrivit documentelor,…