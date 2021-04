Ford închide fabrica din Craiova 6 zile în aprilie și mai, din cauza crizei semiconductorilor Ford Motor intenționeaza sa reduca producția la fabricile sale europene pe masura ce deficitul global de microcipuri care a afectat industria se agraveaza. Fabrica de la Craiova e mai puțin afectata, alaturi de cea din Koln. Cu toate astea, fabrica din Craiova se va inchide șase zile pe 29 aprilie și din 10 mai pana pe 14 mai. In perioada 26 aprilie – 21 mai, Craiova va funcționa in doua schimburi in loc de trei in fabrica de asamblare a vehiculelor. Fabrica companiei din Turcia va intrerupe producția in perioada 19 aprilie – 13 iunie. Autoutilitarele de dimensiuni medii Transit construite la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

