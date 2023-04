Forbes Rusia: Averile miliardarilor ruşi au crescut la circa 500 de miliarde de dolari în ultimul an Rusia are 110 miliardari oficiali in lista Forbes, cu 22 mai multi fata de anul trecut, potrivit editiei ruse a Forbes, potrivit carei averile lor cumulate au crescut la 505 miliarde de dolari, de la 353 de miliarde de dolari cand a fost anuntata lista din 2022. Lista ar fi fost mai lunga daca cinci miliardari – fondatorul DST Global Yuri Milner, fondatorul Revolut Nikolay Storonsky, fondatorul Freedom Finance Timur Turlov si co-fondatorii JetBrains Serghei Dmitriev si Valentin Kipiatkov – nu si-ar fi renuntat la cetatenia rusa, a spus Forbes. ”Rezultatele topului de anul trecut au fost influentate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

