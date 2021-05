”For Real: The Story of Reality TV”, în premieră, la E! Entertainment (P) Andy Cohen este in rolul de gazda și producator executiv. Emisiunea analizeaza impactul programelor de tip reality alaturi de marile nume ale genului precum familia Kardashian/Jenner, familia Osbourne și personajele din The Real World Incepand din 14 mai, E! patrunde in lumea celui mai intrigant și polarizant gen de divertisment, prin intermediul noii emisiuni, For Real: The Story of Reality TV, in premiera din 14 mai, de la ora 22:00! Andy Cohen este prezentator și producator executiv al seriei de șapte episoade, care exploreaza formatele de tip reality in toate formele sale: cu vedete, de dating,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

