Fondurile de pensii facultative au ajuns la active in valoare de 3,58 miliarde de lei, la 30 noiembrie 2022, in crestere cu 9% comparativ cu nivelul inregistrat in acelasi interval din anul anterior, arata datele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). „Cele mai multe investitii au fost efectuate local (93%), majoritatea fiind denominate in lei (90%)”, se mentioneaza in raportul institutiei. Pe acest tip de pensii, titlurile de stat detineau cea mai mare pondere in cadrul activelor, de 2,281 miliarde de lei, respectiv 63,67%, urmate de actiuni – cu 852,279 milioane de lei (23,79%) si de…