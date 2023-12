Fondurile de pensii din statele europene nordice vor cere Tesla să respecte negocierile colective Tesla se confrunta cu o reactie din partea sindicatelor si a unor fonduri de pensii din regiune din cauza refuzului sau de a accepta o cerere din partea mecanicilor suedezi pentru drepturi de negociere colectiva, care sa acopere salariile si alte conditii. ”Atitudinea Tesla impotriva dreptului la negociere colectiva este o preocupare profunda”, a spus un proiect al scrisorii adresata conducerii producatorului de automobile, furnizat de cel mai mare fond de pensii din Norvegia, KLP. Modelul pietei muncii din regiunea nordica combina mobilitatea ridicata a locurilor de munca cu siguranta veniturilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

