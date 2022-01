Stiri pe aceeasi tema

- Start-Up Nation și schema de ajutoare de stat HoReCa ar urma sa fie incluse pe lista programelor de finanțare pe care statul le deruleaza din fonduri de la buget pâna la finalul anului 2027, potrivit unui proiect de ordonanța de urgența emis, miercuri, de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului…

- Firmele private din România vor putea accesa ajutoare de minimis în valoare totala de 15 milioane lei (aprox. 3 milioane euro) de la bugetul de stat, pentru a merge la târguri și expoziții internaționale sau pentru participarea la evenimente online cu taxa, prin Programul de sustinere…

- Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) are ca obiectiv sa finalizeze plata primei tranșe de ajutpare de stat catre beneficiarii schemei HoReCa, în valoare totala de 1 miliard de lei, pâna la finalul anului 2021, plațile începând cu firmele care au optat pentru conturi…

- Sumele alocate pentru anul 2022 nu corespund cu indicatorii prevazuti in documentul de sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite, sustin reprezentantii Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR),…

- ”Incepand de astazi, in cadrul aplicatiei electronice de inscriere, se transmit acordurile de plata pentru programul HoReCa. Pentru creditele bugetare disponibile in acest moment, in valoare de 1 miliard lei, s-a aplicat prorata in procent de 46,87% din sumele contractate”, a transmis, marti seara, Ministerul…

- In urmatorii zece ani, 31 de stațiuni balneare din Romania vor fi modernizate, iar hotelierii vor primi fonduri de pana la 200.000 de euro pentru dezvoltarea turismului balneoclimateric, promite noul Guvern. Suna foarte frumos. Ramane de vazut daca se va și concretiza. In noul program de guvernare,…

- Comisia Europeana (CE) a aprobat prelungirea, pana la 30 iunie 2022, a programelor incluse in schema de ajutor IMM Invest, a anuntat, marti, intr-o conferinta de specialitate, Dumitru Nancu, director general al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM),…

- Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii din România vor avea la dispoziție finanțari nerambursabile și credite bancare în valoare totala de sute de milioane de euro, în perioada imediat urmatoare, pentru susținerea afacerilor. Pentru unele intre firmele românești,…