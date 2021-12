Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agricuturii și Dezvoltarii Rurale (MADR), Adrian Chesnoiu, recunoaște ca Romania are o mare problema: datele statistice, iar din aceasta cauza este și foarte greu sa fie fundamentate politicile publice. In același timp, nici angajații instituțiilor coordonate de minister, cei care de fapt…

- Majorarea in galop a datoriei publice, concomitent cu cresterea dobanzilor la care se imprumuta statul, a dus la o crestere a cheltuielilor cu dobanzile pana la 15,5 mld. de lei in primele 10 luni din 2021, un record, conform ZF și Mediafax. Suma se apropie de cheltuielile cu dobanzile din…

- “Firmele de arhitectura se asteapta, la fel ca marii constructori, sa creasca volumul de munca in urmatoarele 12 luni in contextul cererii mai mari inregistrate in anul 2021. Astfel, 70% dintre arhitecti estimeaza cresteri ale tarifelor pentru serviciile de arhitectura in anul 2022”, potrivit unui studiu…

- Liberalii și Klaus Iohannis merg inainte cu un Guvern minoritar PNL-UDMR, deși, oficial, PSD și USR au anunțat ca nu vor susține un astfel de Executiv. Conducerea PNL s-a intalnit joi seara cu președintele Klaus Iohannis, intors de la piramide, și a fost anunțata deja, pe surse și lista cu posibilii…

- „Decizia agentiei reprezinta un semnal pentru Romania de a continua intr-un ritm sustinut politicile fiscal-bugetare, planurile de reforma si de investitii asumate pentru urmatorii ani", a declarat ministrul interimar al Finantelor, Dan Vilceanu.Nivelul ratingului recomandat investitiilor este sustinut…

- Fonduri europene de aproape 105 de milioane de euro vor fi disponibile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014- 2020 pentru investitii in dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice - componenta infrastructura de acces agricola, sesiunea de depunere…

- Guvernul a alocat peste 1 miliard de lei din fondul de rezerva pentru proiectele locale. O parte din suma va acoperi costurile privind serviciile de asistența sociala și de protecție a copiilor. Ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, Cseke Attila, a anunțat ca Guvernul a alocat…

- Guvernul a adoptat vineri, intr-o ședința de guvern dedicata educației, o ordonanța de urgența care prevede trecerea tuturor creștelor in sistemul de educație pentru a integra invațamantului la nivelul educației timpurii,a anunțat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, intr-un briefring de presa. Mai…