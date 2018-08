Fonduri europene, absorbție slabă. Europarlamentar PSD: Să nu comparăm cu Guvernul Cioloș ''Absorbția nu este atat de slaba. Daca va uitați, a crescut de mult. Sa nu comparam cu Guvernul Cioloș care nu a putut sa faca absolut nimic. Eu am organizat și organizez la Bruxelles vizite ale unor cetațeni romani și m-am focalizat cu privire la absorbția de fonduri europene. Am invitat primari, viceprimari, oameni care sunt in organismele care se ocupa de absorbția fondurilor europene și am adus specialiști de la Comisia Europeana care se ocupa exact de diferitele programe europene. Inițial, au fost funcționari inclusiv la noi. Va dau un exemplu, Guvernul PSD-ALDE incearca sa reduca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

