Stiri pe aceeasi tema

- Rețelele de gaz din județul Maramureș, aflate sub atenția companiei Delgaz Grid, parte a grupului E.ON in Romania, vor fi modernizate cu ajutorul banilor europeni. Compania are in plan atragerea, in urmatorii ani, a 700 de milioane de euro din fonduri europene, la care se vor adauga aproximativ 1,5…

- O cladire a Liceului Tehnologic Special „Gheorghe Atanasiu” din Timișoara urmeaza sa fie renovata energetic. Consiliul Județean Timiș a semnat marți, 7 martie, un contract de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliența.

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan a anuntat ca a depus, prin Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic (AMCCRS), 26 de cereri de finantare, cu o valoare de finantare nerambursabila de peste 650 de milioane de lei, pentru consolidare seismica, prin fonduri nationale.

- Functionari publici si reprezentanti ai unor firme private sunt vizati de o ancheta a autoritatilor romane desfasurata sub coordonarea procurorilor Parchetului European, ancheta in care sunt cercetate fraude cu fonduri europene si de la bugetul national, cu un prejudiciu estimat la 1,6 milioane de…

- Primaria Municipiul Ploiești a caștigat finanțare nerambursabila din fonduri europene de aproximativ 6,1 milioane lei pentru modernizarea și dotarea infrastructurii ambulatorii existente din Spitalul de Pediatrie Ploiești. Proiectul “Reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii ambulatorii…

- Primarul Dominic Fritz a facut bilanțul sumelor obținute de instituția pe care o conduce de la inceputul acestui an. Astfel, municipalitatea a atras, din fonduri europene și naționale, 415 milioane de lei. Banii vor fi folosiți pentru transportul in comun, infrastructura rutiera și școlara, sistemul…

- Lucrari de reabilitare și extindere, in plina desfașurare la Școala Gimnaziala nr. 4 din Moreni! Investiția, finanțata din fonduri europene, se incadreaza in graficul de execuție stabilit de municipalitate cu constructorul. Lucrarile vizeaza: modernizarea infrastructurii existente (Corp C1 Scoala),…

- In 2023, peste 2,4 milioane de romani vor primi sprijin 250 de lei, la fiecare doua luni, pentru alimente, anunta premierul Nicolae Ciuca intr-un mesaj pe Facebook. De asemenea, adauga premierul, aproximativ patru milioane de romani vor beneficia, in lunile februarie si septembrie, de 700 de lei pentru…