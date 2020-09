Stiri pe aceeasi tema

- Centrele de transfuzie sanguina din intreaga tara vor fi deschise sambata 29 august donatorilor de sange si plasma convalescenta COVID-19, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Hematologie Transfuzionala ‘Prof. Dr. C. T. Nicolau’ Bucuresti. Potrivit sursei citate, centrele vor…

- Most cases of SARS-CoV-2 infection are in Bucharest - 7,951 and the County of Suceava - 4,842, followed by the counties of Arges - 4,312 and Brasov - 3,810, the Strategic Communication Group (GCS) informs on Thursday.More than 2,000 cases are in the counties of Prahova - 2,896, Galati - 2,709,…

- Romania's areas with the highest coronavirus caseloads are Bucharest City - with 7,605 cases, Suceava County - with 4,769, and Arges County - with 4,155, the Strategic Communication Group (GCS) informs today.Brasov County reports 3,710 cases and the counties with over 2,000 illnesses are Dambovita…

- BILANT coronavirus 5 august Romania. Pana astazi, 5 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 56.550 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 28.584 de pacienți au fost declarați vindecați și 5.370 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10…

- Iudith Nichescu a absolvit in urma cu patru ani Scoala Generala 30 din Timisoara si si-a dorit sa intre la Liceul Pedagogic Carmen Sylva. Nimic nu a tinut-o in loc si a reusit sa obtina o medie de peste 9,50 la Evaluarea Nationala, reusind sa intre la Pedagogic. Citeste si: Singura eleva…

- Ca forme de sprijin pentru dezvoltarea agriculturii si a industriei agro-alimentare, documentul include: •Finantarea depozitelor de comercializare a produselor agricole - Obiectiv: constructia a 8 depozite regionale cu temperatura controlata pentru depozitarea, sortarea, ambalarea, etichetarea si comercializarea…

- Elon Musk a obținut 29 de mil. dolari pe o casa din Bel Air, la mai puțin de o luna dupa ce a anunțat ca nu mai vrea sa dețina nicio locuința Elon Musk, director general al Tesla, a vandut una dintre proprietatile sale din Bel Air, Los Angeles, pentru suma de 29 de milioane de dolari unui miliardar…