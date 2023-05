Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul austriac monitorizeaza turbulentele bancare globale, desi pana acum nu exista semne ca acestea se vor raspandi in sectorul financiar al tarii, a declarat ministrul de Finante Magnus Brunner intr-un interviu publicat sambata, citat de Reuters.

- Turbulentele din sectorul bancar sunt rezultatul cresterii dobanzilor - Risc de recesiune mai profunda (Analiza Pimco)

- Sectorul non-bancar reprezinta acum jumatate din activele intregului sistem financiar mondial si ar trebui mai strans reglementat, pentru protejarea stabilitatii sale, arata un studiu realizat de economistii Fondului Monetar International (FMI).

- Bancile din zona euro au capital și lichiditați mult peste pragul cerut, astfel ca nu sunt afectate major de recentele turbulențe din sectorul bancar european, da asigurari președinta Bancii Centrale Europene.

- Bitcoin a crescut luni, deoarece unii investitori s-au orientat catre monedele digitale pe fondul crizei din sectorul bancar tradițional. A urcat cu 5%, la 28.378 dolari. In 24 de ore, valoarea tuturor acestor monede aflate in circulație a caștigat 26 de miliarde de dolari. Revenirea bitcoin vine pe…

- Investitorii si strategii de investitii considera ca perturbarile din pietele financiare globale ar putea continua chiar si dupa acordul prin care UBS va prelua Credit Suisse sau dupa masurile prin care bancile centrale incearca sa sporeasca lichiditatea dolarului.Evenimentul principal programat…

- Bursele europene au deschis in scadere luni. La ora 8.10 GMT, piata din Paris inregistra o scadere de 0,83%, cea de la Frankfurt de 1,06%, iar cea de la Londra cu 1,01%, dupa o saptamana neagra in sectorul bancar, care a scazut pe toate pietele. Sectorul bancar scade in Europa – BNP Paribas cu -8%,…